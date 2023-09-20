Киев, 21 сентября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Представитель сил территориальной обороны ВСУ американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности после публичных угроз в адрес российских журналистов. Об этом 20 сентября сообщило командование украинской армии в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Уточняется, что командование сил теробороны ВСУ проведёт служебное расследование и примет по его результатам соответствующие решения. Сержант Эштон-Чирилло отстранена от службы на время проведения расследования.

Указывается, что заявления трансгендера не были одобрены командованием ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила представитель сил теробороны ВСУ трансгендер Эштон-Чирилло, она не угрожала убийством российским журналистам.

Американская журналистка, трансгендер Эштон-Чирилло в начале августа стала одним из официальных спикеров сил территориальной обороны Украины. 8 сентября она опубликовала видеоролик, в котором повторила риторику Третьего рейха и сообщила о том, что «русские — не люди», а также угрожала представителям российских СМИ. Позднее она заявила, что её не так поняли и она пошутила.

Комментируя заявления Эштон-Чирилло, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Россия разошлёт во все международные организации и НПО заявление представителя сил территориальной обороны Украины.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление Эштон-Чирилло с угрозами российским журналистам. После проверки словам спикера теробороны дадут правовую оценку.