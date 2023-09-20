Ереван, 21 сентября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Армения ведёт работу над возможностью выезда соотечественников из Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Службы миграции и гражданства МВД сообщает, что идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев в ходе брифинга сообщил о работе над планом по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических действий» в Нагорном Карабахе. В оборонном ведомстве подчеркнули, что целями вооружённых сил республики являются исключительно военные объекты.

Напомним, в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал Алма-Атинскую декларацию, тем самым официально признав Нагорный Карабах территорией Азербайджана.