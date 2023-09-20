Белгород, 20 сентября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в поджоге уличной инсталляции в виде буквы Z в Белгороде, задержан сотрудниками УМВД и УФСБ. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Информация о том, что неизвестный поджёг инсталляцию в виде буквы Z на проспекте Ватутина в Белгороде поступило в дежурную часть УМВД России 18 сентября. Момент поджога был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения. Оперативники УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, установили личность подозреваемого и задержали его.

Задержанный — 28-летний мужчина, житель Калининградской области, проживающий в одном из общежитий Белгорода. При обыске у него были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой.

«В отношении задержанного отделом дознания УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм)», — указано в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершённого преступления, а также проверяют подозреваемого на причастность к совершению других правонарушений.

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