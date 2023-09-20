Степанакерт, 20 сентября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Не менее 200 человек стали жертвами боевых действий в Нагорном Карабахе, написал в своем микроблоге уполномоченный по правам человека в республике Гегам Степанян.

oldhike/ТАСС Последствия обстрела Степанакерта

Его слова приводит государственное информационное агентство Армении «Арменпресс». Омбудсмен отметил, что в списке погибших числятся 10 мирных граждан, включая 5 детей.

Кроме того, в ходе боев ещё по меньшей мере 400 человек получили ранения. Среди них 40 мирных жителей, в том числе 13 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября армия Азербайджана начала боевые действия в Нагорном Карабахе. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера.

20 сентября в регионе подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста в районе деревни Джанятаг. Никто из находившихся в салоне машины военнослужащих не выжил.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия контактирует со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы добиться деэскалации конфликта и защитить мирных жителей. Он также отметил, что российские миротворцы делают всё, чтобы защитить мирное население в республике.

Минобороны России объявило, что миротворцы с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей. В Баку сообщили, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе достигли договорённостей о прекращении огня в регионе с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к армянскому народу заявил, что Ереван принял к сведению решение властей Нагорного Карабаха согласиться на условия Азербайджана и сложить оружие, а также расформировать вооружённые силы республики для прекращения боевых действий. Ранее глава правительства Армении подчеркивал, что Армения не является стороной конфликта в Карабахе.

В октябре 2022 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой прописано, что Нагорный Карабах фактически является азербайджанской территорией.