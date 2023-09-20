Ереван, 20 сентября, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Как минимум девять человек задержали силовики в ходе стихийного митинга у здания правительства Армении в Ереване. Об этом 20 сентября сообщает с места событий РИА Новости.

Александр Патрин/ТАСС

Отмечается, что силовики втянули задержанных внутрь оцепления, а затем, спустя примерно час, вывели из него и погрузили в автозаки. на некоторых задержанных были наручники, одного мужчину силовикам пришлось нести на руках.

Стихийный митинг возле здания правительства Армении в Ереване начался 19 сентября и на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На следующий день, 20 сентября, жители Еревана снова стали собираться на стихийный митинг после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня. Вечером между собравшимися людьми и полицией начались стычки, в сотрудников полиции летели камни и бутылки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер Армении Пашинян с самого начала обострения в регионе 19 сентября заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не касается Армении. Когда на следующий день стало известно, что Степанакерт согласился сложить оружие на условиях Баку, армянский лидер заявил, что Ереван не участвовал в этих переговорах. При этом в октябре 2022 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге Алма-Атинскую декларации 1991 года, в которой Нагорный Карабах указан частью территории Азербайджана.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе, отметил, что они не имеют оснований. Он напомнил про решение Пашиняна признать регион частью Азербайджана.