Москва, 20 сентября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Присутствие Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН является ударом по логике всемирной организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН

«Конечно, это удар по самой логике ООН», — сказала он.

По словам Захаровой, речь идёт не только о процедурных вопросах. Официальный представитель ведомства также считает, что невозможно описать произошедшее лучше того, что весь мир наблюдал своими глазами.

Она пояснила, что Зеленский предстал перед всеми, как на киноэкране обычно выглядел «главный злодей».

«Теперь ближайший союзник Соединенных Штатов выглядит вот так, как обычно выглядел доктор Зло или все, кто в американских фильмах изображали роль самых страшных злодеев. И он же, собственно говоря, присутствует в абсолютно трагикомичном фарсе на заседании Совета Безопасности ООН», — добавила она.

20 сентября Зеленский выступил в СБ ООН. На мероприятии также выступал глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр предложил властям способ начать переговоры по Украине.

Ранее Зеленский выступал на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором для этой всемирной структуры выступление Зеленского.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также оценил указанную речь. Он отметил, что США озабочены пиаром Зеленского больше, чем попытками найти пути к диалогу.