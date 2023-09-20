Степанакерт, 20 сентября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 сентября в Telegram-канале азербайджанского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение», — сообщили в минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Министерство обороны России сообщило об обстреле колонны российских миротворцев при сопровождении гражданского населения в Нагорном Карабахе. В результате обстрела, произошедшего 19 сентября, погибли российские военнослужащие.

В Нагорном Карабахе российские миротворцы с начала боевых действий эвакуировали 3154 человека, в том числе 1428 детей. Всех вывезенных обеспечили местами проживания и питанием.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических действий» в Нагорном Карабахе. В оборонном ведомстве заверили, что целью вооружённых сил республики являются исключительно военные объекты.

Напомним, в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал Алма-Атинскую декларацию, тем самым официально признав Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Также он на саммите Совета Европы в Рейкьявике 17 мая 2023 года вновь подчеркнул, что Ереван признаёт суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.