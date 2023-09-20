Херсон, 20 сентября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Депутаты первого созыва думы Херсонской 20 сентября собрались на первое заседание, на котором приняли ряд важны решений.

Алексей Коновалов/ТАСС

В заседании участвовали все 36 депутатов. Оно началось с того, что председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова вручила удостоверения народным избранникам.

Первым вопросом в повестке дня стало избрание председателя облдумы. Все единогласно проголосовали за ректора педагогического госуниверситета Татьяну Томилину. Также депутаты приняли устав Херсонской области, который станет основным правовым документом региона.

Кроме того, на первом заседании выбрали кандидата в сенаторы Российской Федерации, который будет представителем областной думы. Им стал секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич. В Госдуме уже прекратили его депутатские полномочия по личному заявлению.

«С первых дней он руководит здесь гуманитарной миссией, помогает в восстановлении мирной жизни и интеграции региона. И если вы спросите у херсонцев, кто такой Кастюкевич, скорее всего они скажут «это наш Навигатор». Навигатор в лучшую жизнь вместе с Россией», — отметила Томилина.

Еще одним приоритетным вопросом для депутатов является работа над региональным бюджетом. Поскольку требуется рассмотреть много вопросов, первое заседание думы Херсонской области решили разбить на несколько дней.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в Херсонскую областную думу завершились 10 сентября. Они проходили в рамках единого дня голосования в России. «Единая Россия» набрала 74,86%.

Херсонская область вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России 30 сентября 2022 года. Перед этим граждане регионов поддержали воссоединение в ходе референдумов. Президент Владимир Путин после этого неоднократно подчёркивал важность интеграции новых регионов в правовое пространство России.