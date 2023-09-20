Вашингтон, 20 сентября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Власти США могут прекратить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского и отправить его в отставку, написал 20 сентября старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский, возможно, и сможет убедить Конгресс выделить дополнительные средства, но это может оказаться и его последней «победой». Он может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернётся», — говорится в статье.

Брайен напомнил, что ВСУ не достигли никаких успехов, несмотря на западное вооружение, а потери личного состава и техники лишь растут. Эксперт добавил, что никто не представляет степень устойчивости нынешней украинской власти и никто не знает, сколько ещё бригад Украина может направить на фронт. При этом, по его словам, в США также растёт недовольство из-за затянувшегося конфликта по причине невыгодного положения Вашингтона при истощении военных ресурсов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой, и вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр подчеркнул, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи. Спустя несколько дней в США констатировали, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в контрнаступлении неизбежно заканчивается, а бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине.

Позднее, 18 сентября, испанская газета El Pais сообщила, что украинские военные после безуспешного контрнаступления начали проявлять уважение к российским бойцам. Украинский военный, представившийся Владимиром, напомнил, что ещё несколько месяцев назад в ВСУ бытовало мнение о плохой подготовке россиян, но сейчас оно сильно поменялось.

Помимо этого, в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Боец с позывным Кук отметил, что первая фаза контрнаступления в июне–июле отметилась «мясными» штурмами.