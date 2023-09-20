Москва, 20 сентября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Российское правительство начало рассматривать меры по восстановлению валютного контроля в стране, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев 20 сентября на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля», — сказал он.

Моисеев не стал называть, какие конкретно меры рассматривают, так как окончательное решение ещё не приняли. Замминистра отметил, что они будут направлены на сдерживание временных колебаний валютного курса, прежде всего на препятствование оттоку капитала через дружественные страны.

Замглавы Минфина пообещал, что скоро общественности сообщат, какие меры планируется принять.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов 1 сентября заявил, что ведомство выступает за ужесточение валютного контроля. Он отметил, что позиция Центробанка по этому вопросу либеральная, но заявил, что получится найти совместное решение.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть меры валютного регулирования. Он отметил, что это нужно сделать, учитывая внешнеполитическую ситуацию.