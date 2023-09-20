Москва, 20 сентября, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 сентября по телефону обсудили последние события в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Вид на город Степанакерт

«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий», — говорится в сообщении.

Путин также поприветствовал решение провести переговоры между представителями Баку и Степанакерта. Он отметил, что они будут проходить при посредничестве российских миротворцев. Российский лидер подчеркнул, что миротворческий контингент продолжает выполнять свою миссию, помогает мирным жителям и беженцам. Путин надеется на дальнейшую деэскалацию конфликта.

Разговор между лидерами стран состоялся по инициативе Еревана, отметили в пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян с самого начала обострения в регионе 19 сентября заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не касается Армении. Когда на следующий день стало известно, что Степанакерт согласился сложить оружие на условиях Баку, армянский лидер заявил, что что Ереван не участвовал в этих переговорах. При этом Пашинян в октябре 2022 года подписал Алма-Атинскую декларацию, в которой Нагорный Карабах указан, как часть Азербайджана.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум отметил, что Пашинян, подписав Алма-Атинскую декларацию, фактически отказался защищать интересы армян, проживающих в Нагорном Карабахе. По мнению эксперта, он это сделал в угоду Западу, который ищет способы спровоцировать конфликты у границ России.

В Армении многие требуют отставки Пашиняна, протестуя против его позиции в отношении Карабаха. 19 сентября возле здания правительства Армении в Ереване началась протестная акция, которая продолжилась на следующий день.

При этом в Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие погибли Российские и азербайджанские следователи выясняют подробности трагедии.