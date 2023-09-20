Санкт-Петербург, 20 сентября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 20 сентября, что те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя. Глава государства отметил, что российские артисты и искусство столкнулись с дискриминацией, но всё это ничтожно в сравнении с величием русского искусства.

Александр Демьянчук/ТАСС Здание Государственного академического Мариинского театра на Театральной площади

«Очевидно, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — сказал он на заседании попечительского совета Мариинского театра.

Президент также назвал его ярким примером нового развития культовых театров, являющихся гордостью страны. Путин отметил новую вторую сцену Мариинского театра, современный концертный зал. Глава государства назвал театр историческим центром российского театрального развития, в котором состоялось много мировых премьер и знаменитых оперных и балетных спектаклей.

«Сегодня Мариинский театр сохраняет и преумножает лучшие исторические традиции: возобновляет забытые сочинения, дарит миру новые яркие имена и бережно восстанавливает оперные и балетные шедевры. 240-летний юбилей Мариинки — знаковая дата для всей российской культуры», — сказал Путин.

Президент поблагодарил попечительский совет за помощь в текущей деятельности и в воплощении культурно-просветительских инициатив.

«Сейчас такая поддержка по-особому важна», — подытожил российский лидер.

Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра в Константиновском дворце в Петербурге. На заседание пришли в том числе директор и худрук театра Валерий Гергиев, министр культуры Ольга Любимова, губернатор города Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Как сообщало ИА Регнум, сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал идиотизмом и безумием стремление руководства западных стран отменить русскую культуру. Он подчеркнул, что от запрета чтения книг Фёдора Достоевского и концертов, где играют музыку Петра Чайковского, никому не будет пользы.