Вашингтон, 20 сентября, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Украине не стоит ожидать в обозримом будущем получения от США ракет ATACMS, о которых так просит украинский лидер Владимир Зеленский, заявил 20 сентября в соцсети Х (бывш. Twitter) корреспондент телеканала Fox News в Пентагоне Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников.

Zuma/TASS Запуск тактической ракетной системы ATACMS

«Украина в обозримом будущем не получит ATACMS — тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, экстренно запрашиваемые Зеленским для уничтожения российских сил», — написал он.

Томлинсон подчеркнул, что по совпадению эта новость стала известна за день до запланированной встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Американский журнал Foreign Policy 19 сентября сообщил, что передачу ATACMS Киеву согласовали в США все ведомства, которые должны были это сделать, окончательное решение осталось за Байденом. При этом в издании отметили, что в Вашингтоне опасаются эскалации конфликта на Украине, что влияет на решения о поставках вооружений Киеву.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум заявил, что Байден не согласует передачу Украине ATACMS до завершения Генассамблеи ООН. Эксперт отметил, что в противном случае Россия и страны Глобального Юга могут выразить ноту протеста во время заседаний. Кнутов также считает, что Вашингтон опасается передавать ракеты из-за того, что они старые и могут упасть на территории России не взорвавшись, а это грозит раскрытием технологий.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных поставках Украине ATACMS, заявил, что они не изменят того, что происходит в этой стране. Он также отметил, что Украину многие годы готовили для того, чтобы нанести стратегическое поражение России.