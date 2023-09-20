Вашингтон, 20 сентября, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Неизвестные взломали страницу сына экс-президента США Дональда Трампа — младшего в социальной сети X (бывшая Twitter) и разместили пост о кончине отца.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году», — написали неизвестные 20 сентября в социальной сети от имени Трампа-младшего.

Также в аккаунте сына Трампа появилось ещё несколько сообщений. Первое — оскорбления в адрес действующего американского президента Джо Байдена, а второе — послание в адрес предпринимателя Илона Маска, которое звучало: «Ты принадлежишь моему отцу».

Позднее опубликованные сообщения удалили, а представитель Трампа-младшего подтвердил факт взлома страницы.

Сам экс-президент США Дональд Трамп разместил пост на личной странице в социальной сети Truth Social уже после своей «смерти».

Как сообщало в августе ИА Регнум, Трамп-младший после завершившейся процедуры ареста отца начал продажу мерча с изображениями тюремной фотографии бывшего американского президента. На своей станице в социальной сети X он тогда написал, что вся прибыть от продажи продукции пойдёт в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием.

Дональда Трампа арестовали 25 августа по делу о вмешательствах в выборы. Арест экс-президента продлился не более получаса, он вышел под заранее оговорённый залог в размере 200 тысяч долларов. Таким образом, Дональд Трамп стал первым президентом в истории США с официальным фото при аресте.