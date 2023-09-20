Москва, 20 сентября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило об обстреле колонны миротворцев при сопровождении гражданского населения в Нагорном Карабахе 19 сентября. Как уточнили в ведомстве в среду, в результате этого повреждён БТР, но никто не пострадал.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В результате обстрела был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан ввёл войска на территорию Нагорного Карабаха 19 сентября, вскоре в Баку заявили, что прорвали линию обороны в нескольких направлениях. На следующий день власти непризнанной республики согласились выполнить требование азербайджанской стороны и разоружить карабахскую армию.

Переговоры между Степанакертом и Баку проходили при посредничестве командования российских миротворцев. Стороны договорились о прекращении огня с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября. Минобороны России подтвердило эти договорённости.

Пашинян в тот же день заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не затрагивает республику, после сообщения о перемирии он подчеркнул, что Ереван не участвовал в переговорах. При этом Пашинян в октябре 2022 года подписал Алма-Атинскую декларацию, официально признав Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что после этого решения Баку, начав боевые действия в Нагорном Карабахе, де-юро ведёт их на азербайджанской территории.