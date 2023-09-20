Москва, 20 сентября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не зафиксировали случаи нарушения режима прекращения огня, сообщили 20 сентября в Минобороны России.

Максим Блинов/РИА Новости

«С 13:00 20 сентября 2023 года случаев нарушения режима прекращения огня между конфликтующими сторонами не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Конфликтующие стороны в Карабахе договорились о перемирии 20 сентября, начиная с 13:00. Переговоры проходили при посредничестве командования российских миротворцев. Минобороны Азербайджана подтвердило прекращение огня.

Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

В Баку сообщили 20 сентября о согласовании мирного договора с Ереваном. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что соответствующий договор согласовали на 70%. Гаджиев также обвинил Армению в финансовой, политической и военной поддержке «вымышленного режима» на территории Карабаха.

В беседе с ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что премьер Армении в угоду Западу фактически отказался от защиты интересов армянских общин в Нагорном Карабахе и сосредоточился на провокации России, что привело к обострению конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в регионе, напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2022 году подписал Алма-Атинскую декларацию, где Нагорный Карабах указан как территория Азербайджана. Официальный представитель Кремля добавил, что речь де-юре идёт о действиях азербайджанской стороны у себя на территории. Позже в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян также заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.