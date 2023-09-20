Ереван, 20 сентября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре 20 сентября обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Премьер-министр Армении Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней армяно-российской повестки», — сообщило правительство Армении.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан ввёл войска на территорию Нагорного Карабаха 19 сентября, вскоре в Баку заявили, что прорвали линию обороны в нескольких направлениях. На следующий день власти непризнанной республики согласились выполнить требование азербайджанской стороны и разоружить карабахскую армию.

Переговоры между Степанакертом и Баку проходили при посредничестве командования российских миротворцев. Стороны договорились о прекращении огня с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября. Минобороны России подтвердило эти договорённости.

Пашинян в тот же день заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не затрагивает республику, после сообщения о перемирии он подчеркнул, что Ереван не участвовал в переговорах. При этом Пашинян в октябре 2022 года подписал Алма-Атинскую декларацию, официально признав Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что после этого решения Баку, начав боевые действия в Нагорном Карабахе, де-юро ведёт их на азербайджанской территории.