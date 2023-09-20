Москва, 20 сентября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Валерий Мельников/РИА Новости

«Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора», — сказал Рогов корреспонденту РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник агентства, детей вместе со взрослыми сопровождающими вывозят из прифронтовых регионов с согласия родителей, а когда обстановка становится более безопасной, они возвращаются обратно к семьям. К тому же дети регулярно ездят на отдых во всероссийские лагеря и здравницы по выбору родителей, подчеркнул Рогов.

Он напомнил украинской стороне, что торговля детьми, сексуальное рабство и чёрная трансплантология уже стали обычным делом на подконтрольной Киеву территории.

Как сообщало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин заявил, что Киев намеренно раздул историю с якобы похищением Россией украинских детей. Он пояснил, что на самом деле действия российской стороны направлены на их спасение. Глава государства добавил, что, в случае, если у ребенка остались родственники на Украине, он может совершенно спокойно вернуться на родину.

В июне на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия проводила эвакуацию украинских детей из зоны СВО, чтобы обеспечить безопасность их жизни и здоровья.

Также уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в начале апреля, что украинские власти не направляли запросов в Россию с требованием вернуть украинских детей, эвакуированных из зоны проведения спецоперации. Она добавила, что Москва передала в Международный комитет Красного Креста данные об эвакуированных детях для воссоединения их с родителями.