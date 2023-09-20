Херсон, 20 сентября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Российские военные перехватили две дальнобойные ракеты западного производства Storm Shadow в небе над Херсонской областью, сообщил 20 сентября врио губернатора Владимир Сальдо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Военнослужащий расчета зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2»

«Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что в результате киевской атаки никто не пострадал.

Как пояснил Сальдо, ракеты ликвидировали над полем и значительных материальных повреждений удалось избежать.

Врио главы региона напомнил, что именно такие ракеты Киев цинично называет «мирными». Однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооружённые высокотехнологичным оружием и оснащённые передовым радиоэлектронным оборудованием, подчеркнул Сальдо.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 18 сентября, что российские военные нанесли групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном ВСУ. Также российские военные поразили украинские центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов.

В российском оборонном ведомстве сообщили 20 сентября о перехвате средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы четырёх крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и пяти реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». По данным ведомства на 19 сентября российские военные перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».