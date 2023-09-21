Москва, 21 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. С начала 2023 года с инвесторами Москва заключила договоры аренды шести земельных участков, по которым они возведут новые производства и расширят уже существующие. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«В столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, кормов для животных и мясопереработке. Для их строительства город предоставил инвесторам шесть земельных участков общей площадью почти 12 гектаров по ставке один рубль в год. Инвестиции в проекты превысят 3,6 миллиарда рублей», — сообщил Ефимов.

С прошлого года в столице начала действовать новая мера поддержки предпринимателей. Она заключается в том, что инвестор может получить землю в аренду за один рубль в год для расширения или создания производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Такая ставка действует на протяжении всего срока действия договора. Льготная ставка аренды дает возможность предприятиям быстро наладить выпуск важной для Москвы продукции.

«Всего договоры аренды участков площадью почти 42 гектара по льготной ставке заключены с 19 компаниями, из них шесть получили землю с начала 2023 года», — отметил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что новые предприятия появятся в ТиНАО, районах Южное Бутово, Свиблово, Капотня, Нагатино-Садовники, а также Молжаниновском.

По словам исполняющего обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, благодаря реализации одобренных с начала года проектов будет создано около 700 рабочих мест в отдаленных от центра столицы районах.

«Согласно 19 заключенным договорам по льготной ставке, в городе организуют примерно восемь тысяч новых рабочих мест. Инвесторы вложат около 27 миллиардов рублей в строительство предприятий по производству кондитерских, макаронных, хлебобулочных и мясных изделий, строительных материалов, автокомплектующих, упаковки и другой продукции», — уточнил Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а начинают свою работу в городе ежегодно от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.