Баку, 20 сентября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Баку и Ереван согласовали проект мирного договора на 70%, сообщил 20 сентября журналистам помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 70% вопросов по проекту мирного соглашения уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает выступать за то, чтобы стороны подписали мирное соглашение. Баку считает, что это изменит ситуацию в Закавказье в положительную сторону.

Гаджиев также обвинил Армению в финансовой, политической и военной поддержке «вымышленного режима» на территории Карабаха.

Гаджиев также рассказал о подготовленном Азербайджаном плане реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября, объяснив это проведением «антитеррористических мероприятий». В офисе омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что в результате боевых действий, начатых Азербайджаном, погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Кроме того, более 200 человек, в том числе 12 детей, получили ранения.

Власти Нагорного Карабаха пошли на уступки и согласились прекратить сопротивление азербайджанской армии. Стороны договорились о перемирии с 13:00 20 сентября. Переговоры проходили при посредничестве командования российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Минобороны подтвердило прекращение огня.

Администрация президента Азербайджана сообщила, что 21 сентября приглашают представителей армянского населения Карабаха на встречу в Евлахе. На ней планируется обсудить вопросы реинтеграции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в регионе, напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2022 году подписал Алма-Атинскую декларацию, где Нагорный Карабах указан, как территория Азербайджана. Официальный представитель Кремля добавил, что теперь у Баку есть юридические основания проводить свою политику в этом регионе.