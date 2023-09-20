Москва, 20 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Генерала Дорохова в Москве, сообщили 20 сентября в Дептрансе.

Департамент транспорта Москвы

«На проспекте Генерала Дорохова в районе дома №9 столкнулись три автомобиля», — говорится в сообщении.

На место дорожно-транспортного происшествия выехали оперативные службы города. В результате заняты две полосы из трёх. В Дептрансе водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Как сообщало 18 сентября ИА Регнум, авария с участием семи автомобилей произошла на юге Москвы. ДТП случилось на улице Поляны вблизи дома № 3, неподалёку от АЗС.