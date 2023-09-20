Москва, 20 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 сентября об отсутствии оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе.

Айк Арутюнян/РИА Новости Последствия обстрела Степанакерта

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков указал на строгую необходимость соблюдения всех прав мирных жителей Нагорного Карабаха.

«Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты. Мы хотим надеяться, что так оно и есть», — резюмировал он.

После подписания 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах, что стабилизировало обстановку на границе стран. В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера в Нагорном Карабахе. Операцию, как заявило ведомство, начали для пресечения провокаций, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения. Пашинян заявил в связи с этим, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей. Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе, и отметил, что для урегулирования достаточно тех документов и договорённостей, которые в 2020–2022 гг. заключили республики при участии Москвы.

Позднее, 20 сентября, он назвал беспочвенными прозвучавшие от Армении обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе и подчеркнул, что речь де-юре идёт о действиях азербайджанской стороны у себя на территории. Вечером того же дня в Баку заявили о готовности плана по реинтеграции армян в Карабахе. Как сообщил помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, Азербайджан подготовил соответствующий социально-экономический план. Он подчеркнул, что Баку принял все меры для минимизации жертв среди мирного населения, а утверждения о якобы большом числе погибших и пострадавших в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.