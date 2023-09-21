Москва, 21 сентября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Еще 39 производственных компаний, представляющих 21 регион, разместили свои потребности в промышленной продукции через сервис «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ. Всего компании ищут поставщиков по более чем 275 позициям.

Цитата мсп. рф Цифровая платформа МСП

Среди компаний, которые решили наладить сотрудничество с российскими предпринимателями с использованием сервиса Цифровой платформы, — в частности компании Хабаровского края, Кемеровской, Тульской, Псковской, Хабаровской областей и других регионов.

«Цифровая платформа расширяет возможности кооперации малого и среднего бизнеса до масштабов всей страны. Потенциальные поставщики с помощью сервиса на МСП.РФ могут откликнуться на потребности предприятий, которые находятся в любом другом регионе», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Корпорация МСП в этом процессе играет активную роль, помогая потенциальным поставщикам получать обратную связь от заказчиков. Мы же берем на себя такой важный момент, как помощь в организации и проведении прямых переговоров о сотрудничестве», — добавил Исаевич.

Новые заказчики ищут поставщиков комплектующих и стройматериалов, химической и пищевой продукции, металлоизделий и листового проката, текстиля и крепежа, электротехнического оборудования.

Так, кемеровские «Азот» и «Междуречье» принимают предложения по герметикам от производителя из Нижегородской области, а по подшипникам — из Москвы. Ульяновские ДААЗ, завод «Сигнал» и УПРЗ разместили спрос на рукава для тормозного шланга из Курской области, подшипники из Москвы и винты из Московской области.

На сегодняшний день на Цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов), размещены запросы более 200 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Через сервис «Производственная кооперация и сбыт» они ищут МСП-поставщиков по более чем 6 тыс. номенклатурных позиций.