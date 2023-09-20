Хельсинки, 20 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Бывшего главу военной разведки Евросоюза и армии Финляндии, контр-адмирала в запасе Георгия Алафузоффа обвинили в хранении секретных служебных документов у себя дома. Как сообщил 20 сентября финский телерадиоканал Yle, он может лишиться звания и получить тюремный срок.

(сс) Soppakanuuna Георгий Алафузофф

По версии прокуратуры, Алафузофф хранил дома служебные бумаги в физическом и электронном виде, которые обнаружили во время обыска. Обвинение настаивает на лишении его звания и лишении свободы на год и восемь месяцев. Адвокат контр-адмирала парирует тем, что он хранил так документы в связи со служебной необходимостью.

Военный родился в Хельсинки в семье потомка русских эмигрантов и служил в армии Финляндии, окончил академию Генштаба ВС России. За время службы возглавлял финскую военную разведку и военную разведку ЕС.

Как сообщало ИА Регнум 17 июля, издание Financial Times рассказало, что секретные документы американских военных на протяжении многих лет попадали в Мали, а не в министерство обороны из-за опечатки в домене. Малийский домен — ml, в американских оборонных структурах используется mil, но букву i в нём часто пропускают. С января 2023 года на малийские адреса по ошибке направили около 117 тыс. сообщений.

В беседе с ИА Регнум руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров заявил, что такая случайная отправка свидетельствует о халатности и необразованности специалистов британского минобороны и грозит более серьёзными последствиями для стран НАТО в будущем. Он напомнил, что это не первая и не единственная подобная оплошность Великобритании: широко освещалась ситуация, когда секретные документы представители британского ведомства забыли на автобусной остановке. Тем не менее эксперт уверен, что эти случаи связаны с банальным человеческим фактором.