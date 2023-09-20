Тюмень, 20 сентября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В России нет дефицита топлива, все проблемы с наполнением рынка решили, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году», — заявил вице-премьер в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

Как добавил Новак, правительство при необходимости готово принять кардинальные меры на рынке топлива.

По словам вице-премьера, правительство занимается сбалансированием цены на оптовом рынке топлива. В последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали примерно на 4%, уточнил Новак.

Как сообщало ИА Регнум, Новак в июле объявил о сокращении в августе экспорта нефти. Для обеспечения баланса российского рынка нефтепродуктов Россия добровольно снизит экспортные поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом в Минэнерго заявили, что производство нефтепродуктов в России полностью обеспечивает существующий на них спрос. Объём выпуска бензина в августе соответствовало среднему уровню того же месяца 2021–2022 годов.

Эксперты агентства Bloomberg в сентябре сообщили, что цены на дизельное топливо на мировом рынке могут продолжить расти. По их мнению, это негативно отразится на экономическом положении стран. Такую ситуацию они связали с неспособностью произвести дизельное топливо в необходимом для мирового потребления количестве. Помимо этого, на ситуацию на мировом рынке повлияло решение Саудовской Аравии и России о продлении ограничения на добычу нефти до конца года.