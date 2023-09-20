Пенза, 20 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Около деревни Князь-Умёт в Пензенской области рухнул легкомоторный самолёт. Об этом 20 сентября сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/: Алексей Мальгавко

Летательный аппарат зацепился за линию электропередачи, после чего упал.

По данным канала, пострадал пилот.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 10 сентября в Вологодской области разбился частный вертолёт Robinson во время полёта над озером Воже. На борту были три человека. Один из них погиб. Двум другим удалось спастись, их госпитализировали.

В ходе учебных полётов 14 августа в черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39. В результате погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.