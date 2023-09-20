Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Камчатскому краю, майор Евгений С. пострадал от «атаки» распространительницы фейков о российской армии. Как сообщил источник ИА Регнум, 19 сентября сотрудник полиции отправился к 40-летней жительнице Петропавловска-Камчатского, чтобы сообщить ей о необходимости проехать в отделение УМВД для дачи объяснений относительно опубликованных ею в соцсетях высказываний.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, женщина ведёт один из пабликов и регулярно публикует фейки о действиях ВС России.

После того как правоохранитель сообщил подозреваемой о проверке в её отношении, женщина попыталась сбежать и напала на полицейского. Майору пришлось обратиться к медикам, они диагностировали ушиб предплечья.

Нападавшую доставили в спецприёмник.

В мае в Москве задержали младшего брата хоккеиста минского «Динамо», выступающего в КХЛ, за нападение на полицейских. В отношении него возбудили уголовное дело.