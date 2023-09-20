Пожар начался в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе
Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Пожар начался в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе. Кадры возгорания появились вечером 20 сентября.
На видео попали клубы дыма вокруг здания. Плотный серый дым поднимается от дома вверх.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа прогремел 20 сентября в жилом доме в Балашихе, обрушились два этажа здания. С места ЧП эвакуировали 170 человек, спасли пожилую женщину.
Во время разбора завалов произошло повторное обрушение перекрытий: погибли двое спасателей, ещё четверо получили травмы. В итоге всех спасателей вывели из зоны возможного обрушения. Глава Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место ЧП.
Число пострадавших увеличилось до 13 человек, ещё пятеро погибли. У погибшего во время разбора завалов спасателя неделю назад родился ребёнок. Причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир.