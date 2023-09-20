Киев, 20 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. На границе с Румынией обнаружили разложившееся от времени тело человека. Об этом 20 сентября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это 24-й зафиксированный случай гибели мужчины на границе с Евросоюзом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от тела остался скелет в зимней одежде.

Там же предложили, что мужчина погиб, пытаясь нелегальным способом покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации.

В августе 2021 года на границе Украины с Румынией обнаружили тело украинского пограничника, погибшего от огнестрельного ранения. Это был 24-летний мужчина, которого в последний раз видели живым сослуживцы во время дежурства.

Скелет мужчины в трусах нашли в 300 метрах от дома 14 сентября 2023 года в деревне Зайцево в Одинцовском округе в Московской области. О находке в полицию сообщил 50-летний мужчина. Давность смерти мужчины составила не менее года. Останки направили на экспертизу.