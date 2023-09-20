Вашингтон, 20 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Передачу ракет ATACMS Украине одобрили все ведомства в США, которые должны были согласовать этот вопрос, сообщил 19 сентября американский журнал Foreign Policy (FP).

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Пуск ракеты ATACMS

По информации журналистов, окончательное решение осталось за президентом США Джо Байденом.

«Если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал «нет», — отметил автор публикации.

Отмечается, что страх перед эскалацией конфликта продолжает во многом определять отношение Вашингтона к поставкам оружия ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ряд американских изданий в сентябре написали, что руководство США рассматривает возможность передачи властям Украины ATACMS, дальность поражения которыми может достигать 300 км. По данным газеты The Wall Street Journal, американские чиновники обсуждают возможность передать ракеты этой осенью. Газета Politico сообщила, что Киев рассчитывал получить ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, начавшейся 19 сентября.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин 19 сентября, отвечая на вопрос о том, планируется ли поставлять дальнобойные ракеты Киеву, сказал, что для ВСУ важней средства ПВО и артиллерия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки нового оружия для ВСУ не изменят суть происходящего на Украине. Он также отметил, что это государство в течение долгих лет готовили для того, чтобы нанести стратегическое поражение России.