Киев, 20 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. МИД Украины призвал «польских друзей отбросить эмоции» и предложил план решения продовольственной проблемы. Об этом ведомство заявило 20 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики», — написал представитель украинского МИД Олег Николенко в соцсети.

Он отметил, что ожидает после этого конструктивного диалога в соответствии с озвученными предложениями.

Как передавало ИА Регнум 15 сентября, Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС. После этого Словакия, Венгрия и Польша ввели собственные ограничения в отношении Украины. При этом, согласно данным украинской таможни, эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц.

Киев 18 сентября подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка 20 сентября заявил, что Украина введёт ответное эмбарго на импорт отдельной польской сельскохозяйственной продукции. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешним конфликтом дело не ограничится и что украинский режим будет демонстрировать свою манеру поведения дальше, становясь всё менее привлекательным для европейцев.

Позднее МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча после слов киевского лидера Владимира Зеленского о «некоторых друзьях», отказавшихся покупать украинское зерно. Выступая во вторник на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он снова обвинил Россию в якобы использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также с обидой упомянул «некоторых друзей», отказавшихся от покупки украинского зерна в ущерб своим фермерам. Не называя конкретных стран, он обвинил их в фальшивой солидарности и «подыгрывании» Москве.