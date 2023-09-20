Москва, 20 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему «Изучают или шпионят? Как регулировать работу иностранных исследовательских компаний в России». Участники мероприятия обсудили важность внесённого на рассмотрение в Госдуму летом 2023 года законопроекта о регулировании западных исследований отечественного рынка.

Дмитрий Серебряков/ТАСС

После событий февраля 2022 года многие зарубежные игроки отказались вести дела в России, однако это не коснулось исследовательских компаний. Несмотря на введённые Евросоюзом санкции, западные компании продолжают вести свою деятельность на российской территории.

«Важно, что данные собираются зарубежными игроками. Сегодня в условиях чёткого информационного противостояния закрывать глаза на это недопустимо. Важно помнить, что в США и ЕС попытки подобных исследований опросов граждан со стороны зарубежных и неподконтрольных организаций запрещены. Наши компании не могут проводить опросы под риском уголовного преследования. Их никогда не подпустят близко к сбору данных о жителях США и Евросоюза», — заявила член Общественной палаты и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она также отметила, что одна из главных проблем — передача огромного массива данных о потреблении за пределы страны.

О необходимости в краткие сроки взять под контроль работу исследовательских компаний заявил заместитель председателя Комитета ГД РФ по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, защита подобных организаций — это работа «адвоката дьявола».

«Переходите на светлую сторону. Не надо защищать сегодня интересы транснациональных компаний, иностранных разведок и бизнеса в недружественных странах. Надо защищать свои интересы», — призвал он.

Кирьянов не исключил и появления новых схем, благодаря которым иностранные корпорации попробуют обойти законы. Он подчеркнул, что важно не допустить любой «схематоз», при котором появятся якобы российские компании, по-прежнему работающие на западных собственников.

Своими опасениями и актуальностью подготовленного документа поделился заместитель председателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. Как отметил депутат, компании собирают не только потребительские данные, но и данные о здоровье граждан и много другой информации.

Он также заявил о важности этой проблемы в условиях санкционной войны. Сведения помогают недружественным странам достраивать ограничительные меры и ужесточать их с учётом сведений о востребованных товарах и услугах. В связи с этим Горелкин предложил перейти к полной локализации исследований не только на юридическом уровне, но и на уровне программного обеспечения.

По итогам встречи собравшиеся сошлись во мнении, что проблема как никогда актуальна и требует решения. Регуляторы готовы к сотрудничеству, во время обсуждений будут учитывать интересы российского бизнеса и привлекать экспертов. Как сообщил заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Юрий Киселёв, в разработке законодательных механизмов примет участие Роскомнадзор.

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил 31 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя внесение в ГД законопроекта об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка, что Россия не должна отдавать свои данные по самому широкому спектру вопросов иностранным исследователям её рынка. Он обратил внимание на то, что те исследовательские компании, которые, казалось бы, должны были давно уйти с российского рынка (а они представлены американскими, германскими, французскими, финскими, израильскими и другими), продолжают свою деятельность в прежнем объёме, собирают данные, опрашивают тысячи человек, десятки тысяч домохозяйств, огромное количество представителей бизнеса.