Луганск, 20 сентября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Госдуме в осеннюю сессию по-прежнему будет заниматься оказанием поддержки участникам СВО и членам их семей. Прежде всего, будет рассмотрена законодательная инициатива о механизме государственного страхования добровольцев, заключивших контракты с Вооруженными силами РФ.

ER.ru «Единая Россия» назвала приоритеты на осеннюю сессию в Госдуме

На сегодняшний день граждане, которые отправились в зону СВО в качестве добровольцев, подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета. Однако механизма реализации данной нормы пока не существует. Инициатива, внесенная рабочей группой по СВО под руководством секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, устраняет эту проблему, сообщает rostovgazeta.ru.

В ходе осенней сессии также будет рассмотрен проект закона о приравнивании работодателей, принимающих на работу участников спецоперации, к социальным предпринимателям. Для таких организаций предусмотрены соответствующие льготы.

Еще одним из приоритетов ЕР является законодательная инициатива о наследовании права на бесплатный участок земли членами семей героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. На сегодняшний день данную льготу могут использовать только сами герои. Российское правительство поддерживает изменение этой нормы закона.

Еще один законопроект, находящийся на рассмотрении Государственной думы, касается расширения волонтерской деятельности и ее поддержки.

До 1 октября правительство РФ направит в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Его разрабатывает кабинет министров с участием «Единой России». Документ предусматривает все социальные положения народной программы ЕР.

Заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что в госбюджете на 2024–2026 годы возрастут все социальные обязательства. Глава государства предложил увеличить МРОТ. С начала 2024 года этот показатель вырастет на 18,5%, что даст существенное повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Задача партии заключается в том, чтобы обеспечить неукоснительное исполнение данного решения.

Андрей Исаев напомнил, что начиная с 2024-го каждый год будет проводиться индексация пособия по безработице. Такое положение содержит законопроект ЕР, посвященный занятости. Рассмотрение документа во втором и третьем чтениях пройдет в октябре.

Кроме этого, в повестку осенней сессии Госдумы включена инициатива рабочей группы по СВО об ответственности за нарушение условий госконтракта военными представителями государственного заказчика. Наказание для таких нарушителей будет таким же, как и для других участников гособоронзаказа. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU.