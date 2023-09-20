Москва, 20 сентября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Готовящиеся Североатлантическим альянсом учения — это подготовка военных действий против России, заявил 20 сентября заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС

«Это провокационные учения, носят явный агрессивный характер, это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — заявил Грушко.

Дипломат отметил, что манёвры НАТО предусматривают наступательные фазы. Таком образом альянс делает очередной шаг в сторону дестабилизации обстановки на севере Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября НАТО объявила о проведении в будущем году масштабных учений «Стойкий защитник». Как заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, это будут крупнейшие учения альянса после холодной войны.

Манёвры, в которых будут участвовать более 40 тысяч военных, пройдут на территории Германии, Польши, прибалтийских республик. Планируется участие 50 кораблей.

Бауэр 17 сентября на конференции начальников генштабов стран НАТО заявил, что в случае потенциальной атаки страны альянса готовы вывести на поле боя 300 тысяч военных с хорошим уровнем подготовки.