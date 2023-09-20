Мелитополь, 20 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в осеннюю сессию в Государственной думе продолжит поддержку участников спецоперации и членов их семей. В первую очередь будет рассмотрен проект закона о механизме государственного страхования добровольцев, заключивших контракты с Вооруженными силами России.

ER.ru Ответственность за нарушение гособоронзаказа ужесточат по инициативе ЕР

Как пишет издание rostovgazeta.ru, в настоящее время добровольцев, заключающих контракт с ВС РФ, страхуют за счет федерального бюджета, однако отсутствует эффективный механизм для реализации этого. Инициатива рабочей группы под руководством секретаря генсовета партии Андрея Турчака призвана решить данную проблему.

Также на рассмотрение будет вынесен законопроект о приравнивании работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, к социальным предпринимателям, что даст право получать льготы.

Одной из приоритетных задач для партии «Единая Россия» является законопроект о предоставлении права на бесплатный земельный участок членам семьи Героя России и СССР, а также полного кавалера ордена Славы. В настоящее время эта льгота доступна только Герою России или Советского Союза лично. Правительство поддерживает изменение данного положения.

Государственная дума также рассматривает законопроект партии о расширении и поддержке волонтерской деятельности.

До 1 октября правительство представит в Государственную думу проект федерального бюджета на ближайшие три года. Партия «Единая Россия» уже сотрудничает с правительством в разработке этого документа, в котором будут отражены социальные аспекты народной программы партии.

«Все социальные обязательства в бюджете 2024–2026 возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» — обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», — отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Он также напомнил о ежегодной индексации пособия по безработице, которая начнется со следующего года. Соответствующий законопроект партии «Единая Россия» о занятости будет рассмотрен во втором и третьем чтениях в октябре.

В рамках осенней сессии Государственной думы также рассмотрят инициативы рабочей группы по вопросам СВО о введении ответственности военных представителей государственного заказчика за нарушение условий государственного контракта наравне с другими участниками государственного оборонного заказа, информируют на сайте ER.RU.