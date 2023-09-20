Вашингтон, 20 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Властям США нужно серьёзно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина о работе над созданием принципиально нового оружия, заявил 19 сентября на YouTube-канале Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Александр Вильф/РИА Новости Владимир Путин

«Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись», — напомнил экс-агент ЦРУ.

Джонсон отметил, что теперь, когда у России появилось гиперзвуковое оружие, в США стало не до смеха. По его данным, руководство департамента обороны и Объединённого комитета начальников штабов США было шокировано новостью об этих ракетах, считая до этого, что Россия не способна создать что-то подобное.

Эксперт подчеркнул, что Москва дала знать, что не только может создать гиперзвуковые ракеты, а уже сделала это.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября на полях Восточного экономического форума Путин сообщил, что в России работают над созданием оружия, действующего на новых физических принципах. Он подчеркнул, что уже в ближайшей исторической перспективе безопасность любой страны будет зависеть от подобной техники.

При этом в США сообщали только о провале испытаний гиперзвукового оружия. О последних испытаниях новейшей ракеты AGM-183A сообщили в сентябре 2023 года. Минобороны США отменило запланированные пуски после того, как прошла предполётная проверка ракет.

В марте представитель командования американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил на слушаниях в Конгрессе, что разработка гиперзвукового оружия в Штатах идёт не по плану. Он сообщил о неудачных испытаниях и добавил, что надежда остаётся на два прототипа ракет.