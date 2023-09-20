Донецк, 20 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В «Единой России» рассказали о приоритетных направлениях работы в осеннюю думскую сессию. Единороссы, как и прежде, акцентируют внимание на поддержке участников СВО и их семей.

ER.ru «Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию в Госдуме

Сообщается, что в первую очередь депутаты рассмотрят проект закона о механизме государственного страхования добровольцев, подписавших контракты с Министерством обороны. В настоящее время добровольцы должны быть застрахованы за счёт госбюджета, но до сих пор не разработан механизм реализации этой нормы. Рабочая группа по вопросам СВО, руководителем которой является секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, выдвинула инициативу, устраняющую данную проблему, пишет rostovgazeta.ru.

Помимо этого, в Госдуме рассмотрят законопроект, приравнивающий к социальным предпринимателям (со всеми соответствующими льготами) работодателей, трудоустраивающих участников СВО.

Ещё один важный для ЕР законопроект касается наследования права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, СССР, полных кавалеров ордена Славы. В настоящее время этой льготой могут пользоваться только сами герои и кавалеры ордена. Правительство поддерживает изменение этой нормы.

Уже внесён на рассмотрение Госдумы проект закона о расширении и поддержке волонтёрской деятельности.

До 1 октября кабмин внесёт в Государственную думу проект бюджета на ближайшие три года. «Единая Россия» работает над ним вместе с правительством. В новом бюджете будут учтены все социальные пункты народной программы партии.

Замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что социальные обязательства в новом бюджете увеличатся. Так, по инициативе Владимира Путина в следующем году на 18,5% вырастет МРОТ. Таким образом, увеличится зарплата бюджетников. Единороссы будут следить за исполнением данного решения.

Исаев напомнил, что пособие по безработице теперь будет ежегодно индексироваться. Поданный единороссами законопроект о занятости будут рассматривать во втором и третьем чтениях уже в октябре.

Как сообщает портал ER.RU, в рамках осенней сессии Госдумы будет рассмотрена инициатива, согласно которой военные представители госзаказчика будут нести наказание за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.