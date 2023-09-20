Москва, 20 сентября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 сентября, что ООН необходимо адаптироваться к тектоническим мировым изменениям. Как он отметил, вряд ли возможно создать новую систему международных отношений взамен существующей, поэтому важно совершенствовать и развивать ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа — Совета Безопасности», — сказал Песков в интервью RT Arabic.

Представитель Кремля указал, что мир изобилует конфликтами, а международное право попрано.

«Система Бреттон-Вудских отношений де-факто разрушается», — отметил он.

Песков добавил, что многие страны поддерживают идею о большей инклюзивности Совбеза ООН и включения в него стран, чьё мнение важно на мировой арене. Однако в то же время говорить о создании другого миропорядка невозможно, так как государства не смогут договориться, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. Он пояснил, что орган создали после Второй мировой войны, когда многие страны Африки были колониями западных держав. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что расширять СБ за счёт включения в него Японии и Германии недопустимо, так как в него уже входит более трети стран, представляющих «золотой миллиард», а остальные 8 млрд в его составе не представлены. Песков 18 сентября также заявил о необходимости изменения архитектуры Совбеза, но исключительно через консенсус всех государств-участников.

Позднее, 20 сентября, британские власти поддержали идею увеличить число членов Совбеза ООН. Как заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли, в Лондоне считают, что право членства должно появиться у Индии, Бразилии, Германии и Японии, а Африка заслуживает более громкого голоса на мировой арене.