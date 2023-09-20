Москва, 20 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Спасённый с острова Диксон в Красноярском крае белый медведь Диксон умер в Московском зоопарке. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка.

Пресс-служба Московского зоопарка/ТАСС Медведь Диксон в реабилитационном бассейне Московского зоопарка

«Московский зоопарк скорбит об утрате Диксона. Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление», — говорится в публикации.

Как рассказали в зоопарке, в последнее время медведю становилось всё хуже. У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в уличный вольер. Специалисты пытались стабилизировать состояние медведя и добавили к его терапии нестероидные противовоспалительные препараты. Вскоре стало заметно улучшение, однако затем состояние животного опять резко ухудшилось.

Диксон умер во сне. Причиной названа сердечно-лёгочная недостаточность.

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Врачи считают, что причиной ухудшения состояния медведя стала прогрессия поражений спинного мозга, вторичная инфекция мочевыводящих и дыхательных путей. Изначально Диксон попал в Московский зоопарк в крайне тяжёлом состоянии.

Он был найден в сентябре прошлого года на острове Диксон сильно израненным. У медведя обнаружили около 40–50 отверстий от картечи различного диаметра. Кроме того, эксперты допускали, что животное затем переехали на транспорте. У него отказали задние лапы.

Пресс-служба «Норникель»/ТАСС Раненый медведь, найденный на острове Диксон

В Московском зоопарке разработали программу реабилитации Диксона. Подключились ветврачи, нейрохирурги и другие специалисты.

Пресс-служба Московского зоопарка/ТАСС Медведь Диксон

«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасёнышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью», — добавили в зоопарке.

В марте в зоопарке рассказывали, что Диксон с наступлением весны стал чаще гулять на улице и красоваться перед посетителями.