Херсон, 20 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Поддержка участников спецоперации будет продолжена партией «Единая Россия» во время осенней сессии в Госдуме. В числе инициатив — законопроект о механизме госстрахования добровольцев, которые заключили контракты с ВС РФ.

ER.ru «Единая Россия» назвала главные направления работы в осеннюю сессию в ГД

Добровольцы застрахованы за счет федерального бюджета, однако механизма реализации этой нормы не существует. Рабочая группа по вопросам СВО, возглавляемая секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком, проработала этот вопрос и уже внесла соответствующие предложения, передает rostovgazeta.ru.

Также планируется приравнять компании, которые трудоустраивают участников СВО, к социально ответственным. Такие работодатели смогут получать льготы.

Важным для ЕР является и законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семьи Героя России и СССР, полного кавалера ордена Славы (сейчас льготу могут использовать только герои лично). Кабинет министров поддерживает эти изменения.

В числе прочего на рассмотрении Госдумы находится законопроект ЕР о расширении волонтерской деятельности и ее поддержки.

В сентябре на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесут проект федерального бюджета на следующие три года. Работу над ним ЕР уже ведет совместно с правительством — в документе заложены все социальные положения народной программы партии.

«Все социальные обязательства в бюджете 2024–2026 гг. возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» — обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», — отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, с 2024 года индексация пособия по безработице будет проходить каждый год, о чем говорится в законопроекте «Единой России» о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.

В осеннюю сессию ГД также рассмотрит инициативу рабочей группы по вопросам СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа, сообщается на сайте партии ER.RU.