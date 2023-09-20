Москва, 20 сентября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сравнение Украины с «утопающим человеком, тянущим вниз спасателя», которое сделал президент Польши Анджей Дуда.

«Никогда я не была так согласна с Дудой, как после этого заявления. Всё так и есть», — написала 20 сентября российский дипломат в своём Telegram-канале.

При этом спикер обратила внимание, что Варшава в том числе помогала скидывать Украины на глубину. Захарова уточнила, что польские власти регулярно участвовали в смене режимов в этой стране. А чтобы Украина уже точно не всплыла, всё НАТО, включая польских властей, привязывают к её ногам что потяжелее: снаряды, дроны, танки, указала Захарова.

По словам Захаровой, с такими спасателями «дело утопающего — дрянь».

Как сообщало ИА Регнум, на брифинге 20 сентября после выступления на Генеральной Ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна, глава польского государства заявил, что Украина представляет опасность для Польши, так же как и утопающий для человека, пытающегося его спасти. Политик отметил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому она хватается за всё, что может. В такой ситуации, чтобы не утонуть самой и иметь возможность поддержать Киев, Варшава должна действовать в собственных интересах, отметил Дуда.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. 12 сентября он выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. После этого отношения между Польшей и Украиной обострились. Также Варшава пригрозила заблокировать попытку Украины вступить в ЕС.

На этом фоне запланированную встречу президента Польши с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, отменили.