Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. У погибшего при повторном обрушении дома после взрыва газа в Балашихе спасателя неделю назад родился ребёнок. 36-летний Олег Калмыков был одним из тех, кто вытаскивал из-под обрушения застрявших мать и дочь, когда на них рухнула бетонная плита.

МЧС России Олег Калмыков

Калмыков был старшим смены, дома у него остались жена, дочь и новорождённый сын. Он появился на свет неделю назад. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа прогремел 20 сентября в жилом доме в Балашихе, обрушились два этажа здания. С места ЧП эвакуировали 170 человек, спасли пожилую женщину.

Во время разбора завалов произошло повторное обрушение перекрытий: погибли двое спасателей, ещё четверо получили травмы. В итоге всех спасателей вывели из зоны возможного обрушения. Глава Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место ЧП.

Позднее стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир.