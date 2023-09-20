Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Количество людей, пострадавших при взрыве газа в Балашихе, возросло до 13 человек, пять человек погибли, сообщили 20 сентября в минздраве Московской области.

МЧС России/ТАСС

«На данный момент в результате происшествия в Балашихе погибли пять человек, ещё 13 человек пострадали», — процитировало РИА Новости представителя регионального ведомства.

Уточняется, что семь человек из 13 положили в больницу. Шестеро пострадавших от госпитализации отказались после врачебного осмотра на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в 08:25 мск в Балашихе прогремел взрыв, причиной которого стала утечка газа в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Два этажа обрушились, под завалами оказались люди. Сообщалось о четверых погибших и 11 пострадавших.

Во время разбора завалов в 11:33 мск конструкции здания на уровне шестого этажа обрушились и под завалами оказались спасатели. Двое из них погибли, ещё троих госпитализировали.

Работы по разбору обрушенных конструкций приостановили. Как заявил заместитель главы МЧС РФ Илья Денисов, под завалами могут находиться люди. При этом кинологи обследовали место ЧП и не обнаружили пострадавших.

Спасатели возобновили поисковые работы. В рамках возбуждённого по факту ЧП уголовного дела в офисах управляющей и газовой компаний, ответственных за жилой дом, в котором произошла утечка газа, прошли обыски.