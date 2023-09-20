Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Спасатели возобновили разбор завалов и поисковые работы на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе после повторного обрушения конструкций. Об этом 20 сентября сообщили в МЧС.

Максим Григорьев/ТАСС

Замглавы МЧС России Илья Денисов сообщил, что пострадавших, которые подают признаки жизни после повторного обрушения в жилом доме в Балашихе, нет, но под завалами ещё могут находиться люди.

«В настоящее время под завалами могут находиться люди. Обследование проведено кинологами с собаками. Согласно докладам, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет», ― уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа в Балашихе прогремел утром 20 сентября в девятиэтажном доме на Октябрьской улице. Обрушились третий и четвёртый этажи.

Во время аварийно-спасательных работ выяснилось, что четыре человека погибли и ещё семь человек пострадали. Спасатели услышали голоса людей под завалами. Одну женщину удалось спасти, ещё двое, в том числе ребёнок, оставались под обломками обрушившегося здания.

Во время разбора завалов произошло повторное обрушение перекрытий: погибли двое спасателей, ещё четверо получили травмы. В итоге всех спасателей вывели из зоны возможного обрушения.

На место ЧП прибыли заместители главы МЧС Илья Денисов и Алексей Серко. Также на месте происшествия побывал глава Московской области Андрей Воробьёв.

По последним данным, пострадали 11 человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и провёл обыски в офисах управляющей и газовой компаний.

Службы технического надзора сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир.

Всего к работам привлекли 200 человек и 60 единиц техники, в том числе мобильный диагностический комплекс «Струна». Он позволяет проводить мониторинг состояния зданий и оценку степени повреждённости, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения.