Москва, 20 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе заседания 20 сентября одобрили в первом чтении законопроект об отмене обязательства России уведомлять генсека Совета Европы о введении или отмене военного и чрезвычайного положения. Трансляцию из зала заседания ведёт «Дума ТВ».

Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

За законопроект проголосовали все 404 депутата, присутствующие на заседании. Перед голосованием председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия вышла из Совета Европы ещё в 2022 году.

«Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает всё для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними», — сказал Володин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в августе 2023 года внёс на рассмотрение в Госдуму проекты поправок к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». В них он предложил исключить пункты про информирование Совета Европы, оставив при этом положения об информировании генсека ООН.

В мае 2023 года Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). В пояснительной записке к нему отметили, что эта мера стала ответом на усиление США и их союзниками конфронтации с Россией.