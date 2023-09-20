ГД в I чтении одобрила отмену уведомления Совета Европы о военном положении
Госдума в I чтении одобрила отмену уведомления Совета Европы о военном положении
Москва, 20 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе заседания 20 сентября одобрили в первом чтении законопроект об отмене обязательства России уведомлять генсека Совета Европы о введении или отмене военного и чрезвычайного положения. Трансляцию из зала заседания ведёт «Дума ТВ».
За законопроект проголосовали все 404 депутата, присутствующие на заседании. Перед голосованием председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия вышла из Совета Европы ещё в 2022 году.
«Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает всё для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними», — сказал Володин.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в августе 2023 года внёс на рассмотрение в Госдуму проекты поправок к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». В них он предложил исключить пункты про информирование Совета Европы, оставив при этом положения об информировании генсека ООН.
В мае 2023 года Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). В пояснительной записке к нему отметили, что эта мера стала ответом на усиление США и их союзниками конфронтации с Россией.