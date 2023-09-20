Берлин, 20 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Обещанные Украине танки ремонтируются до пересечения границы, а потому в момент передачи находятся в исправном состоянии. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель министерства обороны Германии Кристина Рутси.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Германия передает танки Украине в боеспособном состоянии», — сказала Рутси на брифинге, комментируя сообщения СМИ об отказе Киева принимать часть танков Leopard 1A5.

Представитель минобороны добавила, что танки Leopard 1A5 используются для обучения украинскими военными на территории Германии, после чего их нередко приходится ремонтировать ещё до передачи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле 8 сентября назвал переданные Украине старые танки Leopard 1 «металлоломом», на восстановление которого потребуется до девяти месяцев. Кроме того, он признал, что указанные боевые машины имеют слабые защитные характеристики и более низкую точность стрельбы в сравнении с танками, которые выпускались на Западе позже. Он пояснил, что эта проблема связана с отсутствием производственных возможностей в виде площадок, рабочей силы и запасных частей.

Позже, 14 сентября, украинские экипажи немецких танков Leopard пожаловались, что техника оказалась неэффективной против российских беспилотников.