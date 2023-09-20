Луганск, 20 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Двое финалистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» вошли в состав Народного совета ЛНР первого созыва по итогам прошедших выборов.

Народный совет ЛНР

Так, депутатом совета от «Единой России» стал финалист конкурса Александр Криеренко, занимающий должность замсекретаря Луганского регионального отделения партии. Второй финалист Алексей Околелов, также от «Единой России», ранее был советником председателя Народного совета республики, весной возглавил партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией».

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что у депутатов впереди много работы, которую нужно осуществить на максимуме усилий для оправдания доверия граждан.

«Жители Луганщины проголосовали за тех, кто в ближайшие пять лет будет защищать их интересы. Рад, что в их числе оказались и участники кадрового конкурса. Несомненно, опытные и компетентные управленцы нужны везде, в том числе в законодательной сфере», — сказал он.

В конце августа завершились четыре конкурса «Лидеры возрождения», проходившие с сентября 2022 года в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Объявили 104 победителей, которые получили по 1 млн рублей на обучение. Их также включат в кадровые резервы регионов, из которых по итогам обучения назначат на руководящие должности в органы госвласти и местного самоуправления, предприятия, коммерческие и некоммерческие организации и фонды. Многие участники получили назначения ещё до завершения кадровых конкурсов, на этапах полуфиналов и финала. В общей сложности, новые назначения получили более 60 человек.

Как сообщало ИА Регнум, финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», которые проводились в новых регионах России, состоялся 29 августа в Москве. Среди объявленных 104 победителей 55 представили ДНР, 29 — ЛНР, 12 — Запорожскую и 8 — Херсонскую области. В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Помимо этого, 23 из 104 победителей — участники СВО из ЛНР и ДНР, которые прибыли на мероприятие прямо с передовой.

Целью конкурсов был поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих задач и обладающих лидерскими качествами. Принять участие могли руководители не моложе 20 лет с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса. «Лидеры возрождения» строились по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года.