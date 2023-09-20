Тегеран, 20 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Министры обороны России и Ирана Сергей Шойгу и Мохаммад Реза Аштияни в ходе переговоров в Тегеране поддержали сохранение формата «3+3», посвящённого вопросам мира и стабильности в Закавказье. Об этом 20 сентября сообщило иранское агентство Tasnim.

РИА Новости/Минобороны РФ/Вадим Савицкий Министр обороны РФ Сергей Шойгу с министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани

По данным журналистов, главы военных ведомств обсуждали взаимодействие платформы «3+3» в свете обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Аштияни заявил, что Тегеран считает, что этот формат является подходящим инструментом для мирного урегулирования конфликтов в Закавказье.

«Приветствуя идею формата «3+3» для разрешения конфликтов на Кавказе, Шойгу выразил поддержку позиции Ирана по развитию событий в регионе», — сообщили в издании.

Аштияни при этом подчеркнул, что для Ирана красной линией является защита территориальной целостности стран региона и их международных границ.

Создать формат «3+3», включающий Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Турцию и Иран, предложил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года. При этом Грузия отказалась участвовать в таком формате, призывая создать группу без участия России.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2022 года заявил, что участники платформы «3+3» готовят новые контакты на уровне министерств. Он отметил, что есть понимание целесообразности формата.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу в ходе визита в Тегеран заявил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень. Он также указал на бесперспективность антироссийских и антииранских санкций.