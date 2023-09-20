Магас, 20 сентября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Для экономики Ингушетии важно сформировать условия для развития производств, ориентированных на внутрироссийское потребление. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Делегация палаты побывала в республике и посетила выставку продукции субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов отметил стабильное развитие региона в последние годы благодаря поддержке федерального центра и руководства Северо-Кавказского федерального округа. «В целом отмечается положительная тенденция развития, — подчеркнул он. — Сейчас Ингушетия настроена на интеграцию вглубь России и, чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех заинтересованных сторон». Формирование оптимальных условий для развития производств, ориентированных на внутрироссийское потребление с наличием современного технологического оборудования глава Ингушетии считает приоритетной задачей. Также он назвал важным усиление инвестиционного потенциала субъекта и принятие эффективных мер поддержки структур предпринимательства.

Сергей Катырин, в свою очередь, отметил заметный прогресс социально-экономического развития республики и увеличение ее инвестиционного потенциала. По его словам, региональной ТТП во главе с Радмилой Налгиевой удалось нарастить членскую базу, расширить спектр услуг, реализовать ряд общих проектов, привлечь в Ингушетию предпринимателей из других регионов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Визит делегации Торгово-промышленной палаты РФ в Ингушетию

В ходе визита в Магасе было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Ингушетией, ТТП России и ТТП Ингушетии. Стороны договорились о совместной работе на благо социально-экономического развития региона, привлечения российских и иностранных инвестиций в республиканские проекты, поддержки предпринимательства. Также Ингушетия возложила на себя обязательства по информированию ТТП России и Ингушетии о ключевых событиях в экономике и политике региона.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Визит делегации Торгово-промышленной палаты РФ в Ингушетию

Сергей Катырин и Махмуд-Али Калиматов также посетили выставку продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. Главе ТТП России рассказали о различных проектах, которые реализуются в регионе или планируются к реализации. Один из таких проектов — «СитиФерма», это всесезонная ферма, где круглый год можно выращивать ягодную продукцию. Еще один важный проект — всесезонный курорт «Армхи» в Джейрахском районе Ингушетии.